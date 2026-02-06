NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
6. 2. 2026 0:06 Lifestyle
Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho se hodí muzikoterapie? „Úplně pro všechny včetně mužů a seniorů,“ míní Barbora Cabalová v podcastu NA KAFI. Muzikoterapie totiž pomůže s mluvou, hyperaktivitou, autismem i depresí.
36:52
NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
03:45
Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová
Společnost6. 2. 2026 0:06
04:03
Na sítě si muže nepřidávám. Synovi lakovat nehty nemám problém, říká Lucie Hadašová
Společnost6. 2. 2026 0:06
02:38
Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci
Domácí5. 2. 2026 22:18
01:11
V centru Ostravy se topil mladík, oživovali ho dvacet minut
Krimi5. 2. 2026 20:22
00:39
Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery
Zahraniční5. 2. 2026 19:18
01:19
Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival
Domácí5. 2. 2026 19:02
00:36
Byl bych lepším ministrem, než Petr Pavel prezidentem, říká miliardář Chlad
Domácí5. 2. 2026 18:26
00:31
Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání
Krimi5. 2. 2026 16:52
01:22
Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání
Zahraniční5. 2. 2026 16:44
01:09
Ruský kapitán dostal v Británii za náraz do tankeru šest let vězení
Zahraniční5. 2. 2026 16:02
00:24
Můžeme udeřit na Starlink, klidně i na oběžné dráze, prohlásil Solovjov
Zahraniční5. 2. 2026 15:26
00:32