NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka

Lifestyle
Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho se hodí muzikoterapie? „Úplně pro všechny včetně mužů a seniorů,“ míní Barbora Cabalová v podcastu NA KAFI. Muzikoterapie totiž pomůže s mluvou, hyperaktivitou, autismem i depresí.
