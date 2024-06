VIDEO: NA KAFI: Mediace rodičů by měla být první volbou. U soudu se hraje na masky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Michaela Kopalová je zapsanou mediátorkou a řešit spory rozhádaným a rozvádějícím se rodičům pomáhá už přes deset let. Mediace by podle ní měla být první volbou, když se dva rozcházejí a řeší děti. „Je jemná, rodině může rychle pomoci a jde do hloubky. Právníci a soud by měli přijít až poté, co se dohoda nepodaří,“ řekla v podcastu NA KAFI.

video: iDNES.tv