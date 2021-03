VIDEO: Na kole z Prahy na Sněžku přes nejvyšší vrcholy krajů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na kole z Prahy na Sněžku přes nejvyšší vrcholy krajů

Vyjet si na kole z hlavního města na nejvyšší horu Česka? To by byl jen odpolední výlet! Leda… že by ta cesta nevedla přímo. Co třeba přes nejvyšší vrcholy všech čtrnácti krajů? Tak jo, jedem!

video: danielpolman.com