Našla jsem úžasný pocit ženskosti, říká v Naked Warm Up Zoe Black
11. 12. 2025 20:48 Lifestyle
Prošla kompletní tranzicí z muže na ženu. Ví, jak náročná byla. Ví, jak zraňující mohou být reakce okolí, jak obtížné může být najít partnera. Ví, jaké to je narodit se konečně, díky operaci, napodruhé správně. I proto sleduje influencerka Zoe Black Naked Attraction, kde se v desáté epizodě do finále probojuje transžena Petra. O své tranzici mluvila v pořadu Naked Warm Up s Vítkem Zachem.
02:24
00:24
