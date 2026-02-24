V Naked Attraction si vybírá třiatřicetiletá domina Tereza
24. 2. 2026 0:06 Lifestyle
Unikátní dating show o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky. Zatímco běžné seznamky často klamou upravenými fotkami a anonymitou, Naked Attraction sází na syrovou autenticitu. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pěti zcela nahých těl, která se postupně odhalují odspoda nahoru. Od piercingů přes jizvy až po ochlupení – každé tělo vypráví vlastní příběh. Tato odvaha přináší nejen napětí, ale i upřímnost, kterou běžné seznamky neumožňují. V pořadu se představí účastníci různých věkových kategorií, tělesných proporcí i orientací – nahota je zde prostředkem k otevřenému dialogu o vztazích, těle a intimitě bez předsudků.
