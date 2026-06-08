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Jak správně jíst burger? Odborníci radí otočit ho vzhůru nohama

Lifestyle
S blížícím se létem máte pravděpodobně v diáři zaznamenané jedno nebo dvě grilování. Ale až vám příště někdo podá šťavnatý burger, možná by stálo za to ho před prvním kousnutím otočit.
video: tiktok / @maxklymenko
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