Závody Need for Speed: Heat, v nichž máte závodit v denním i nočním režimu. V obou případech po vás půjde policie, v noci to však bude o poznání ostřejší. Hra nabídne otevřený svět a spoustu možností tuningu, kterému se budete moci věnovat i prostřednictvím mobilní aplikace.

video: EA