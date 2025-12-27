Dcera Kardashianové dostala k vánocům diamantové zuby

Dcera rappera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) si před týdnem založila profil na sociální síti Instagram. Už na něm má téměř milion sledujících. Těm předvedla diamantové žraločí zuby, které si nechala vytvořit pro letošní svátky.
video: Johnny Dang & Co.
