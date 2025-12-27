Dcera Kardashianové dostala k vánocům diamantové zuby
27. 12. 2025 11:22 Lifestyle
Dcera rappera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) si před týdnem založila profil na sociální síti Instagram. Už na něm má téměř milion sledujících. Těm předvedla diamantové žraločí zuby, které si nechala vytvořit pro letošní svátky.
00:55
New York zažil po vánocích sněhovou nadílku
Zahraniční27. 12. 2025 14:22
01:24
Trailer k filmu Arco
Společnost27. 12. 2025 12:40
00:29
Dcera Kardashianové dostala k vánocům diamantové zuby
Lifestyle27. 12. 2025 11:22
01:16
Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce ale většinou neuživí
Domácí27. 12. 2025 10:00
00:55
Kyjevem otřáslo několik silných výbuchů. Zůstaňte v úkrytech, vyzýval Kličko
Zahraniční27. 12. 2025 9:36
01:52
Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi
Sport27. 12. 2025 9:08
00:19
Rekonstrukce sportovní haly v Turnově začne v lednu
Domácí27. 12. 2025 8:28
00:51
ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, práce se ani v zimě nestopnou
Domácí27. 12. 2025 8:12
01:00
Ukázka z filmu Vzpomínky na Afriku
Technika27. 12. 2025 0:06
27:30
Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita
Rozstřel27. 12. 2025 0:06
00:13
Na lanovku na Kleť spadl strom, naštěstí bez zranění
Krimi26. 12. 2025 20:28
00:58
Jako v galerii. Nejdelší tunel světa zdobí malby
Zahraniční26. 12. 2025 17:26
01:37
Palestinec najel v Izraeli autem do davu. Přejel muže, pak ubodal mladou ženu
Zahraniční26. 12. 2025 17:18
01:42
Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4
Domácí26. 12. 2025 16:44
01:24
Muž pobodal osm lidí v japonské továrně. Další postříkal chemikálií
Zahraniční26. 12. 2025 13:36
08:42
Zeman ve vánočním poselství káral Fialu i Pavla
Domácí26. 12. 2025 13:02
00:29
Klenot mezi nádražními budovami opraví napřesrok
Domácí26. 12. 2025 10:56
38:37
Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal
Rozstřel26. 12. 2025 10:00
01:57