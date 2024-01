VIDEO: Hayley Hasselhoffová se už deset let živí jako plus size modelka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hayley Hasselhoffová se už deset let živí jako plus size modelka

Hayley Hasselhoffová (31) se už deset let věnuje modelingu v kategorii plus size a krom toho se objevila například i na obálce Playboye. V novém rozhovoru mluví o tom, že každý by měl mít právo cítit se dobře ve svém těle.

video: Instagram/@hhasselhoff