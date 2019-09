VIDEO: Grónsko je krásné. Ale Trump je ostuda, říká Noodles z The Offspring Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je naštvaný na to, co se ve světě děje, ale říká, že to je normální. „Proto jsem začal dělat punk. Některé věci se musejí změnit,“ říká kytarista a zpěvák legendární kapely The Offspring Kevin Noodles Wasserman. Se skupinou hraje už pětatřicet let.

