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Tak vstaň a pádluj: Proč je paddleboard tím nejlepším posilovákem na léto

Lifestyle
Hit letošního léta? Jednoznačně paddleboard. Pokud jste kolem něj doteď chodili bez povšimnutí, letos na něj určitě naskočte. Toto nafukovací prkno umí krásně zpevnit postavu, vylepší vám balanc a jako bonus vás odnese na vodu daleko od křičících dětí a otrávené rodiny.
video: Padlujte.cz
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