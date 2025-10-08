Gaultier šokuje. Ukázal modelky s chlupatým tělem
8. 10. 2025 11:08 Lifestyle
Na pařížském týdnu módy představil dům Jean-Paul Gaultier kolekci jaro–léto 2026 pod vedením designéra Durana Lantinka. Na přehlídkovém mole se objevili modelové v „chlupatých“ oblecích, průhledných outfitech a kreacích narušujících hranice genderu i estetiky. Móda, která provokuje i fascinuje přesně v duchu Gaultierova odkazu.
00:41
Kidmanová se ukázala poprvé od oznámení rozvodu, garde jí dělaly dospívající dcery
Společnost8. 10. 2025 13:30
02:05
Plzeň čeká náročná operace. Třicetitunový Sherman přemístí přes střechu do muzea
Domácí8. 10. 2025 13:24
01:49
Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách
00:18
U Senožat na Pelhřimovsku myslivec spatřil medvěda
01:05
Vláda projednala návrh rozpočtu fondu dopravy
00:53
Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur
Technika8. 10. 2025 13:06
00:44
Německému milionáři někdo rozstřílel Ferrari
Zahraniční8. 10. 2025 13:04
00:44
Přímý zásah, vlak smetl kamion na přejezdu
Zahraniční8. 10. 2025 12:34
01:30
PowerWash Simulator 2 - trailer
Lifestyle8. 10. 2025 12:26
01:18
Nečas začal sezonu dvěma krásnými góly
Sport8. 10. 2025 12:16
00:50
A vy byste tady chtěli žít, ptali se obyvatelé těžařů
Domácí8. 10. 2025 12:14
00:55
Gaultier šokuje. Ukázal modelky s chlupatým tělem
Lifestyle8. 10. 2025 11:08
04:55
Tereza Maxová představila projekt Wall of Joy, který spojuje umění a pomoc dětem
Společnost8. 10. 2025 10:32
00:43
Dav v Ekvádoru kamenoval prezidentský konvoj
Zahraniční8. 10. 2025 10:16
00:53
Opilý mladík machroval před děvčaty a z centra Plzně si udělal závodiště
Krimi8. 10. 2025 10:00
00:51
Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí
Zahraniční8. 10. 2025 9:52
03:48
Vyjednávání pokračuje, hlásí Babiš. Do dosluhující vlády se obul kvůli rozpočtu
Domácí8. 10. 2025 9:40
01:27
Terminator 2D: No Fate - trailer
Lifestyle8. 10. 2025 9:24
01:07