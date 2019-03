VIDEO: Partneři jí platili plastiky, aby mohla být playmate Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Partneři jí platili plastiky, aby mohla být playmate

Paulina J. Candy si díky plastickým operacím splnila sen. Po proměně vzhledu totiž nafotila snímky do pánského časopisu Playboy. Do operací navíc sama nedala žádné peníze. Zaplatili za ně její partneři, a to v přepočtu téměř jeden a půl milionu korun. „Musíte vědět, jak na to. Každý sen potřebuje plán,“ říká.

video: Paulina J. Candy