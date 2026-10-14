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Pětiminutový makeup: Jak vytvořit svěží a přirozený look během chvilky

Lifestyle
Není ráno čas na dlouhé líčení? I během pěti minut můžete vytvořit upravený a svěží look, který působí přirozeně, ale zároveň rozzáří celý obličej. Stačí pár multifunkčních produktů a správná technika.
video: iDNES.tv
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