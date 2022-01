VIDEO: Pětapadesátiletý muž pije svou moč, má ji za elixír mládí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pětapadesátiletý muž pije svou moč, má ji za elixír mládí

Troy Casey z USA pije svou ranní moč už sedmnáct let. Díky tomu si prý udržuje mladistvý vzhled, má dostatek energie a je zdráv. Někdy si ji přimíchá do ranního smoothie, jindy pije moč samostatně. „Je to nápoj, který znali už naši předci. Je zdraví prospěšný, jen dnes je to pro mnohé tabu,“ myslí si.

video: Instagram/@certifiedhealthnut