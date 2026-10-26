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Phantom Blade Zero - trailer

Lifestyle
Je očekávaná akční hra bezchybná? Samozřejmě, že ne, ale většina výtek je zapomenuta ve chvíli, když hlavní hrdina spustí svůj bojový tanec, který si nezadá s epičností kultovních hongkongských filmů.
video: S-Game
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