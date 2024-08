VIDEO: Když se plastiky stanou posedlostí a zaženou se do extrému Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když se plastiky stanou posedlostí a zaženou se do extrému

Podívejte se do galerie na extrémní plastiky. Někteří lidé jich mají za sebou desítky i stovky, a ačkoli jim lékaři další zákroky nedoporučují, protože už by jim mohlo jít o život, i tak plánují další. Pro mnohé už je to příliš, pro jiné jsou inspirací. Na klinikách plastické chirurgie jsou jako doma.

video: ig/@jessicaalvesuk, justinjedlica