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Plešatá hlava jako vejce. Japonský farmář si získal pštrosy

Lifestyle
Japonský farmář přišel na neobvyklý způsob, jak si získat přízeň pštrosů. Podle jedné z teorií si ptáci jeho oholenou hlavu pletou s obřím vejcem a chovají se k němu proto mimořádně opatrně.
video: X / @nexta_tv
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