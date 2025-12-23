Elegance a lehkost, to jsou plesové modely sezony

Lifestyle
Módní salon Fashion Island představil kolekci pro plesovou a party sezónu. Nese se v duchu elegance, lehkosti a sebevědomí. Modely zdůrazňují osobnost, ladné siluety i precizní detaily pro výjimečné večery.
video: Fashion Island
Sdílet video

Další videa

02:20

Severokorejský diktátor navštívil luxusní horský resort, sáhl si na postel i do vířivky
Zahraniční
23. 12. 2025 11:50
01:19

Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme
Domácí
23. 12. 2025 11:38
00:19

Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní
Domácí
23. 12. 2025 11:08
00:44

Obrovská propadlina pohltila v Británii lodě na vodním kanálu
Zahraniční
23. 12. 2025 11:02
01:47

Muzeum hraček v Novém Bydžově má unikátní kolekci betlémů
Domácí
23. 12. 2025 10:30
00:57

Policie zadržela muže podezřelé z vraždy
Krimi
23. 12. 2025 10:16
01:18

Tomáš Rosický si zahrál se Třemi sestrami
Společnost
23. 12. 2025 10:14
02:29

Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů
Domácí
23. 12. 2025 10:04
01:29

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou
Domácí
23. 12. 2025 9:40
00:31

Nové radary krotí řidiče v otrokovické čtvrti Baťov
Domácí
23. 12. 2025 9:20
00:58

Elegance a lehkost, to jsou plesové modely sezony
Lifestyle
23. 12. 2025 9:16
00:17

USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd
Zahraniční
23. 12. 2025 7:56
01:07

V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě
Zahraniční
23. 12. 2025 7:30
00:26

USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel
Zahraniční
23. 12. 2025 7:16
00:37

Řidič v německém Giessenu vjel do lidí na zastávce, čtyři zranil
Zahraniční
23. 12. 2025 7:04
06:25

Ostravská zoo se dočkala vánoční nadílky kočičích mláďat
Domácí
23. 12. 2025 6:40
00:40

Knihovnou roku se pyšní Mokrá-Horákov u Brna
Domácí
23. 12. 2025 6:14
01:13

Veselý Citroën ELO kouzlí s prostorem. Je malý zvenku a velký uvnitř
Technika
23. 12. 2025 0:06
00:39

V kostýmu Santy vykradli supermarket, lup dali volně k dispozici pod vánoční strom
Zahraniční
22. 12. 2025 20:14
01:40

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem
Společnost
22. 12. 2025 17:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.