NA KAFI: Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates
24. 7. 2026 0:06 Lifestyle
Jakého pasažéra mají na palubě letadla letušky nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové se tam dějí různé věci. Třeba když cestující pašuje drogy v žaludku a opakovaně se dožaduje másla, nebo když je třeba rozhánět od sebe vášnivé páry, řekla v podcastu NA KAFI.
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NA KAFI: Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates
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