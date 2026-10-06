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Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku

Lifestyle
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a oranžové. Díky tomu se z obyčejné prohlídky stane zážitek, kvůli kterému stojí za to vstát i za chladného rána.
video: tiktok / @grimstone, @latschenpest300
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