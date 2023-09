VIDEO: Pomozte pohybem: Maxová odstartovala happening Hýbejte se s TERIBEARem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modelka Tereza Maxová odstartovala happening Hýbejte se s TERIBEARem. Kolik kilometrů si Tereza předsevzala zdolat? Co udělá pro dobrou věc herečka Iva Pazderková? Hřeje jí u srdce pocit, když ve výsledku vidí, kde se pomáhá? Kolik let je letošnímu nejstaršímu účastníkovi a za co je Tereza Maxová vděčná? Jak konkrétně pomáhá mediální dům MAFRA?

video: rena, iDNES.tv