    Příběhy duše: Sebepoškozování

    Lifestyle

    Nedostatek spánku, sebepoškozování nebo myšlenky na sebevraždu. Podle průzkumu Centra sociálních služeb Praha je až čtvrtina pražských žáků nespokojená s vlastním životem. Zároveň roste množství problémů spojených s používáním digitálních technologií. Třetí díl podcastové série Příběhy duše otevírá debatu o duševním zdraví současné mládeže v době sociálních sítí. K tématu hovořili: náměstkyně pražského primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija (ODS), vedoucí Pražského centra primární prevence Jan Žufníček a sociolog a expert na prevenci rizikového chování Roman Petrenko.

