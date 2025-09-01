Příběhy duše: Sebepoškozování

Nedostatek spánku, sebepoškozování nebo myšlenky na sebevraždu. Podle průzkumu Centra sociálních služeb Praha je až čtvrtina pražských žáků nespokojená s vlastním životem. Zároveň roste množství problémů spojených s používáním digitálních technologií. Třetí díl podcastové série Příběhy duše otevírá debatu o duševním zdraví současné mládeže v době sociálních sítí. K tématu hovořili: náměstkyně pražského primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija (ODS), vedoucí Pražského centra primární prevence Jan Žufníček a sociolog a expert na prevenci rizikového chování Roman Petrenko.Sdílet video na FB