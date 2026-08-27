Procházka klidnou zahradou u Poděbrad. S šuměním bambusů i zvuky vody
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Procházka klidnou zahradou u Poděbrad. S šuměním bambusů i zvuky vody
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