VIDEO: Tyhle plážové námluvy jsou elegantní a sexy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tyhle plážové námluvy jsou elegantní a sexy

Jak sbalit holku na pláži? S touto radou přišel kitesurfista z Floridy. Potřebujete k tomu kite, vítr, správnou dívku a dobrou mušku. Protože kdybyste přistáli na dívce, asi by to ztratilo elegantní a sexy efekt. Místo sladkého polibku byste si mohli odnést přinejlepším odřená kolena z písku. Podívejte se, jak se to dělá správně.

video: Reuters