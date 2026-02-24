Upoutávka k 5. řadě reality show Survivor Česko & Slovensko
24. 2. 2026
átá řada reality show Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 na Oneplay a Voyo SK, poté o den později na TV Nova. Série se, stejně jako předchozí řady, natáčela v Dominikánské republice. Moderátorem zůstal Ondřej Novotný. Poslední přeživší obdrží 2 500 000 Kč a nové auto v hodnotě dalšího milionu korun.
