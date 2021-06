VIDEO: Řidič zkoušel jízdu s botičkou. Takhle to dopadlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Londýně se podařilo natočit řidiče, který si myslel, že se mu podaří vyhnout pokutě a chtěl vyrazit do ulic i s takzvanou botičkou připevněnou k přednímu kolu. Ale asi by to měl levnější, kdyby prostě dodržoval pravidla. Přesné informace, jak tento marný pokus dopadl, už ale nejsou známy.

video: KameraOne