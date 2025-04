VIDEO: V Brazílii posvačíte 90 metrů nad zemí s výhledem na vodopád Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Brazílii posvačíte 90 metrů nad zemí s výhledem na vodopád

Co může být dobrodružného na tom, že spořádáte pár studených sendvičů anebo vyzunknete skleničku vína? Tedy kromě ceny, přepočítané na 10 000,- korun za každých patnáct minut takového pohoštění? V podání Rota Aventura to ani tak o tom co konzumujete, ale kde k tomu dochází. Brazilská společnost, která se soustředí na zážitkovou turistiku, vám totiž to pohoštění nabízí za stolem, který visí 90 metrů nad zemí. Pro svačinku vám příhodnou kulisu vytvoří Cascata da Sepultura, Hrobový vodopád.

video: Instagram/@rotaaventura