VIDEO: Na Sibiři je všechno možné. Fackování tam je sport

Na Sibiři je všechno možné. Fackování tam je sport

Dva muži se fackují. Sázejí si vší silou rány na tvář. Dokud to jeden nevzdá, neomdlí, nepadne. Obejde se to bez vybroušené, trénované techniky. Jde o to napřáhnout se a vysolit co největšího facana. A sokovu ránu naopak ustát. Na Sibiři povýšili fackování na soutěžní disciplínu.

video: Kirill Sarychev