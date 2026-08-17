Šaty Taylor Swift ještě neviděli. Svatební značky už chystají jejich napodobeniny
17. 8. 2026 8:36 Lifestyle
Stačí pověst celebrity, několik indicií a módní průmysl se rozběhne. Výrobci svatebních šatů se snaží předpovědět, po čem budou nevěsty toužit.
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Šaty Taylor Swift ještě neviděli. Svatební značky už chystají jejich napodobeniny
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