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Sebastian se také věnuje prodeji sexuálních hraček

Lifestyle
Sebastian se také věnuje prodeji sexuálních hraček a některé i testuje doma. Jeho nápadníci proto také projdou tematickým testem – každý si vylosuje předmět a pouze po hmatu musí poznat, zda primárně jde o sexuální pomůcku, nebo ne. Spletou si špunt na víno s análním kolíkem nebo koktejlový tlouček na led s dildem?
video: Óčko TV
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