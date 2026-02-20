Sexy máma pobouřila Británii. Carlu Bellucci sledují statisíce lidí

Lifestyle
Čtyřiačtyřicetiletá Carla Bellucci z Velké Británie ví, co dělat, aby se o ní psalo. Naposledy šokovala, že hubne místo ve fitku doma v ložnici. A to díky sexu dvakrát denně. Posuďte sami, jak se jí podařilo dát do formy po čtyřech porodech. „Nikdy nebudu modelka, ale udržuji se ve formě,“ říká.
video: Instagram/@officialcarlabellucci
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:10

Polsko v případě hrozby může zaminovat hranici do 48 hodin, řekl Tusk
Zahraniční
20. 2. 2026 15:38
00:37

Sexy máma pobouřila Británii. Carlu Bellucci sledují statisíce lidí
Lifestyle
20. 2. 2026 15:04
00:41

Unikátní most z roku 1931 slouží pěším i cyklistům
Domácí
20. 2. 2026 14:18
01:34

Pokémon FireRed a LeafGreen - trailer
Lifestyle
20. 2. 2026 13:38
01:13

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu
Krimi
20. 2. 2026 13:34
00:38

Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
Společnost
20. 2. 2026 13:18
00:59

Opuštěný malý makak s plyšákem je hitem internetu
Zahraniční
20. 2. 2026 12:56
03:20

Proměny v Národním: Adaptace antických mýtů od režisérského dua Skutr
Společnost
20. 2. 2026 12:52
04:39

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Domácí
20. 2. 2026 12:30
00:29

V třinecké porodnici natočili vtipné olympijské video
Domácí
20. 2. 2026 11:38
01:09

Panika na ruském kole, děti prchaly před rojem včel
Zahraniční
20. 2. 2026 11:26
02:40

Kupka chce řešit Babišův střet zájmů, je ohrožením pro dotace, tvrdí
Domácí
20. 2. 2026 11:18
01:01

Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Společnost
20. 2. 2026 10:30
00:37

Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila
Domácí
20. 2. 2026 10:08
35:57

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři
Rozstřel
20. 2. 2026 9:30
01:24

Na dálnici D8 před Prahou shořel návěs kamionu
Krimi
20. 2. 2026 8:54
00:40

Rakušan nechal umrznout přítelkyni v Alpách
Zahraniční
20. 2. 2026 8:14
00:59

Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi
Zahraniční
20. 2. 2026 7:46
01:25

Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR
Zahraniční
20. 2. 2026 7:24
00:56

Litoměřice koupí část bývalého hotelu v centru
Domácí
20. 2. 2026 7:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.