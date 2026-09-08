Shodit 20 kilo nebylo těžké, ale udržet to ano, říká Vojta Nedvěd

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Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru. Zvládá i suché horké léto
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Němci se vrhli na elektromobily. Každé třetí nové auto už je na baterky
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Není den, abych na tu strašnou scénu nemyslel, říká Ital, na kterého prodavač v Praze zaútočil katanou
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Hradec Králové - Sparta Praha 2:1, Alcócer se pošťuchoval s Van Burenem a oba viděli žlutou
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Senior riskantně předjížděl před zraky policistů
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