I přesto, že nemá ruce, není nic, co by Simona sama nezvládla

Už od dětství odmítala protézy. Vystačila si i bez rukou a neviděla důvod, proč by měla mít na svém těle něco, co na něj nepatří. Dodnes prý není nic, co by Simona sama nezvládla. Má velké ambice a doufá, že se jí podaří inspirovat další hendikepované lidi.

video: simonaatzori_simonarte