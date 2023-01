VIDEO: Skoncovat s obezitou se žena rozhodla po porodu, chtěla být fit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skoncovat s obezitou se žena rozhodla po porodu, chtěla být fit

Osmadvacetiletá Kara Becková z Kansasu se potýkala s obezitou už od dětských let. O své hmotnosti příliš nepřemýšlela až do doby, kdy otěhotněla. Tehdy ji lékaři varovali, že by měla zhubnout, aby neměla komplikované těhotenství a porod. „Po porodu jsem se rozhodla pro změnu,“ uvedla.

video: Instagram/@karabear_rny