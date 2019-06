VIDEO: Skřítek Dobby existuje? Video viděly už miliony lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bezpečnostní kamery zachytily, jak kolem domu proběhla malá postava, která nápadně připomíná skřítka Dobbyho z Harryho Pottera. Vivian Gomezová to viděla na vlastní oči a nevěřila tomu, co vidí. Potvrdila si to ale na kamerovém záznamu, který hned sdílela na internetu. Video viděly už miliony lidí a vášnivě o něm diskutují. Podle některých je to jen dítě, ostatní v tom vidí kamerový trik. Ti, kteří věří, že kamera zachytila nadpřirozené stvoření se buď vyděsili a nebo se radují, že Dobby žije. Posuďte sami.

video: AP