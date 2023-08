VIDEO: Všichni mi říkali: Tam umřeš! Tak jsem se rozhodl, že to zažiju Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slávek Král je cestovatel, který už dvakrát objel zeměkouli. V době raketoplánů, letadel a luxusních lodí by to asi nebylo nic výjimečného. Přesto ale jeho cesty výjimečné jsou. Slávek totiž téměř výhradně jezdí stopem, což mu do života přináší spoustu nečekaných situací a setkání. Na svých cestách už nastopoval více jak 300 tisíc kilometrů. Přes všechny katastrofické zprávy, které z médií pravidelně slýcháme, nám cestovatel a životní optimista Slávek Král dokazuje, že náš svět je stále ještě v pořádku, a že ho i dnes obývá spousta dobrých lidí, kteří vám nejen v nouzi rádi pomohou.

video: Slávek Král, Martin Chamer