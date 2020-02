VIDEO: Špagety? Kontroverní režisér natočil další sexy spot Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kontroverzní režisér nás nepřestává šokovat. Chris Applebaum natočil další, pořádně sexy spot. Modelka v plavkách pózuje s mísou plnou špaget. S italskou modelkou by si dal tento národní pokrm každý. Ještě aby ne. Takhle to vše zapadá do konceptu kampaně Eats, kterou režisér před lety rozjel na Instagramu pod názvem eats.channel.

video: eats.channel