Módní návrhářka Zuzana Lešák Černá jmenuje věci, na které je třeba v oblékání klást důraz. Jak by se měly oblékat ženy padesát plus? Jaký nejčastější módní prohřešek vídá v ulicích? Co návrhářku samotnou inspiruje v tvorbě?

video: rena, iDNES.tv