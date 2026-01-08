Kvůli extrémním svalům zažívá žena muka, lidé ji šikanují
8. 1. 2026 13:00 Lifestyle
Pětačtyřicetiletá Tina Fernandezová z USA je fitness modelkou a matkou tří dětí. Má obří svaly, které jsou pro mnohé příliš a právě kvůli nim ji šikanují. Urážky čte pod svými fotografiemi na internetu, ale čelí jim i v běžném životě. „Lidé se nestydí na mě křičet i ve chvíli, kdy jsem s dětmi,“ říká.
