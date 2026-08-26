Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista
26. 8. 2026 17:36 Lifestyle
V posledních měsících slavila úspěch na internetu tím, jak dokonale napodobuje Erlinga Haalanda. Teď zašla švédská modelka Julia Gropová kvůli imitaci norské fotbalové hvězdy ještě dál. Po vzoru útočníka Manchesteru City se také nechala ostříhat.
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Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista
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