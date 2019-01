VIDEO: Jeptišky to na oslavě rozjely na slavný hit od Queen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Představa o tom, že řádové sestry jsou nudné ženy, které se pořád jenom modlí, rozhodně neplatí. Dokazují to třeba americké jeptišky v tomto virálním videu. Při oslavě to dokázaly pořádně rozjet. Zpívaly a tancovaly na slavný hit kapely Queen „We Will Rock You“ .

video: Facebook/FayJosephinePele