Cvičení se zvrtlo. Voják se netrefil granátem do dveří

Cvičení thajských vojáků, při kterém se měli pomocí síly dostat do budovy, se nepovedlo úplně tak, jak mělo. Chyba přišla v nejvypjatější moment. Jeden z vojáků měl do místnosti hodit cvičný granát. Jenže se netrefil. „Když ta nálož vybouchla, vyprskli jsme smíchy. Ale můžu vás ujistit, že něco takového by se nám při skutečném zásahnu nestalo,“ popsal situaci vojín Khun Piwatcharaphan, který video natočil.

video: KameraOne