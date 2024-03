VIDEO: The Crust - gameplay trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Crust - gameplay trailer

Hráč je pasován do role zachránce lidstva: musí vybudovat a zautomatizovat základnu na Měsíci vhodnou k přežití. Sci-fi strategie The Crust přitom zahrnuje průzkum, těžbu, obchodování i management kolonistů, a to vše propojí příběhem. Hra vyjde v červenci na Steamu, aktuálně lze hru podpořit také na platformě Kickstarter.

video: Venom Studio