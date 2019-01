VIDEO: Clarkson a spol. rozjíždí třetí sérii The Grand Tour Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Clarkson a spol. rozjíždí třetí sérii The Grand Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se vrací ve třetí sérii motoristické show The Grand Tour. Ani tentokrát v ní nebudou chybět rychlá auta, úchvatné scenérie a vtipné scénky. Třetí sezóna show The Grand Tour startuje 18. ledna na Amazon Prime Video. Podívejte se na malou ochutnávku.

video: Reuters