The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - trailer

he Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je připravovaná akční adventura od japonské společnosti Nintendo. Jedná se o pokračování hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vydání je naplánováno na 12. května 2023 pro Nintendo Switch.

video: Nintendo