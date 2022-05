VIDEO: The Tape to Tape Kickstarter is open! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Tape to Tape Kickstarter is open!

PC hráči čekají na pořádnou hokejovou hru už skoro 14 let, a tak malé studio Excellent Rectangle vycítilo mezeru na trhu. Jejich chystaný Tape to Tape se ovšem místo licencí na skutečné hokejisty snaží nalákat hráče na mechanismy roguelike her.

video: Excellent Rectangle