VIDEO: The Witcher: Nightmare of the Wolf | Official Teaser

Netflix konečně zveřejnil první trailer na chystaný anime film The Witcher: Nightmare of the Wolf, který bude vytvořený ve stylu japonské animační školy. Vyjít by měl již 23. srpna.

video: Netflix