Dívka zakoulela očima a má nejsledovanější video

Černovláska Bella Poarch se proslavila na sociální síti TikTok tím, že takzvaně lipsyncuje, kývá hlavou a koulí očima. Někdy přidá i taneček. Její „představení“ do beatu písně M To The B má téměř půlmiliardy zhlédnutí a 35 milionů lajků, což je zatím rekord.

video: TikTok