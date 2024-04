VIDEO: Toulání po Dánsku vás nabije pozitivní energií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Toulání po Dánsku vás nabije pozitivní energií

Dříve jsme chtěli vidět celý svět, dnes máme chuť jezdit jen do zemí, ve kterých se cítíme dobře. Asi je to věkem, možná současným neklidným světem, určitě za to může i masový turismus, který mění krásná místa na přeplněná parkoviště. Loni k našim cestovním srdcovkám, povětšinou anglosaským zemím, přibyla i jedna skandinávská: Dánsko.

video: yt/@Jonas holt, natural wonders